КПРФ утвердила список кандидатов на выборы в парламент Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 14 июня. /ТАСС/. Региональное отделение КПРФ утвердило список кандидатов на выборы в Народное собрание Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), которые пройдут 8 сентября 2019 года. В него вошли 75 человек, сообщил в пятницу ТАСС первый секретарь республиканского комитета КПРФ Кемал Бытдаев.

"Мы выдвинули свой список, который состоит из 75 кандидатов. В него вошли ряд ветеранов партии, плюс молодые коммунисты, которые вступили в партию в последние пять лет, также в нашем списке есть сторонники партии, которые пришли для того, чтобы поддержать партию на выборах в Народное собрание КЧР. Мы в этом году выдвинули большой список по сравнению со списком пятилетней давности, в этом году в два раза больше кандидатов", - сказал Бытдаев.

Возглавил список Бытдаев, также в тройке - секретарь Карачаево-Черкесского республиканского комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Народном собрании КЧР Исмель Биджев и действующий парламентарий, зампредседателя комитета Народного собрания по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, предпринимательству Сергей Ласков.

Нынешний созыв парламента КЧР, в который входят 50 депутатов, был избран 14 сентября 2014 года со сроком полномочий на пять лет. Парламент избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам). По итогам последних выборов в парламент республики прошли пять политических партий: "Единая Россия" (36 депутатов), КПРФ (четыре), "Справедливая Россия" (два), "Патриоты России" (два), ЛДПР (два).

В единый день голосования 8 сентября в 82 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму как минимум по четырем одномандатным округам (на данный момент в нижней палате парламента вакантны места от Хабаровского края, Новгородской, Свердловской и Орловской областей).