Посольство РФ: планы Лондона по изменению сфер деятельности британского спецназа тревожат

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Сообщения СМИ Великобритании о том, что Минобороны страны планирует изменить традиционные сферы компетенции британского спецназа и шире использовать его в борьбе с "опасной деятельностью" иностранных государств, включая РФ, настораживают. Об этом говорится в комментарии, распространенном в пятницу пресс-службой посольства России в Соединенном Королевстве.

"Подобные публикации вызывают беспокойство. Конечно, нам сложно судить, насколько достоверна эта информация, как она соотносится с реальными задачами британских Вооруженных сил. Однако если это и в самом деле правда, то подобное решение представляется, во-первых, ошибочным, а во-вторых, сомнительным с точки зрения соблюдения Лондоном своих международно-правовых обязательств. В частности, вызывают серьезную озабоченность цитируемые в СМИ слова одного из британских военачальников, согласно которым понятия "война" и "мир" стремительно устаревают", - заявили в российском посольстве, подчеркнув, что МИД и Минобороны Великобритании "обязаны дать официальные публичные разъяснения по поводу содержания таких публикаций".

Российские дипломаты указывают, что речь в опубликованных материалах пока что идет о проектах, которые только предстоит утвердить британским властям. В посольстве надеются, что "ответственные политики не позволят военным и спецслужбам провести в жизнь их опасные замыслы".

"По сути, речь идет о подготовке британскими силовиками почвы для того, чтобы снять с себя существующие международно-правовые ограничения и присвоить себе "право" осуществлять военные операции вне рамок самообороны, а значит, в прямое нарушение Устава ООН. Это стало бы не только новым шагом по сознательному разрушению порядка, основанного на международном праве, но и несло бы существенные риски перерастания таких "гибридных" операций в полноценные вооруженные конфликты в результате разного рода случайностей и недопониманий. Как работает эта логика, мы уже наблюдали в Сирии: сначала "международная коалиция", включая Великобританию, незаконно ввела туда свои войска и спецподразделения, а затем стала настойчиво ставить вопрос о механизмах "деконфликтинга" с российскими вооруженными силами, которые находятся там", - говорится в комментарии.

В четверг вещательная корпорация Би-би-си, а вслед за ней и британские газеты сообщили о планах "переформатирования" трех ключевых спецподразделений британских Вооруженных сил: Специальной авиадесантной службы (САС), Полка специальной разведки и Особой лодочной службы. По словам источника Би-би-си, после серии поражений, нанесенных группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), угроза терроризма в мире снижается, однако "растет необходимость противостоять опасной международной деятельности" со стороны потенциальных противников Великобритании.