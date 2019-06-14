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Кризис в Сирии

Центр по примирению: боевики в Сирии обстреляли 12 населенных пунктов за сутки

Российские военные призывают командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Боевики за последние сутки обстреляли 12 населенных пунктов в сирийских провинциях Хама и Латакия. Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Бейт-Смайра, Кара-Джагез, Нахшебба, Дарх-абу-Асад, Руйесет-Эскандер, Айн-эн-Наур, Айн-эль-Ханзир, Раша, Ардаш-Даг и Хамрат провинции Латакия, Хуайз, Хамамият провинции Хама", - сказал он на брифинге.

Российские военные призывают командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования, добавил генерал.

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СирияРоссияКризис в Сирии
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