Полянский: улучшение ситуации в Дарфуре позволяет свернуть миссию ООН и Африканского союза

ООН, 14 июня. /ТАСС/. Операция ООН и Африканского союза, начатая 12 лет назад в суданской провинции Дарфур, помогла преодолеть острую фазу кризиса, и в регионе наблюдается заметное улучшение ситуации, что позволяет двигаться в направлении сворачивания международного присутствия. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Полагаем, что все вышеперечисленные аргументы подтверждают правильность принятого СБ решения о сокращении военного компонента ЮНАМИД с прицелом на полное сворачивание миссии к концу 2020 года", - отметил он, обратив при этом внимание на позицию Великобритании и Германии, которые на заседании высказались за техническое продление ЮНАМИД.

"Не могу не обратить внимание, что разговор о вашем предложении о техпродлении только начался на экспертном уровне, - добавил он. - Мы в поддержку вашего текста пока не ангажировались, почему же вы, вопреки практике работы Совета Безопасности, заявляете об этом в открытом формате, предвосхищая работу экспертов? Чести вам это не делает, а нашу работу существенно осложняет. Видим в подобном шаге все признаки мегафонной дипломатии, от которой мы все, как нам казалось, решили отказаться".

"Хотел бы подчеркнуть, что мы считаем разрешение внутреннего кризиса в стране делом самих суданцев, - отметил в заключение российский дипломат. - Внешнее давление, ультиматумы, откровенная поддержка одной из сторон в переговорах, а уж тем более неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства абсолютно неприемлемы. Все это чревато лишь обострением противоречий".

Вооруженный конфликт в Дарфуре вспыхнул в 2003 году из-за противоречий между арабизированным населением, которое опирается на поддержку Хартума, и повстанческими группировками местного негроидного населения. В 2006 году было достигнуто перемирие. Число жертв конфликта оценивается в 300 тыс. человек, около 2 млн были вынуждены покинуть свои родные дома. С тех пор в регионе действуют миротворцы.