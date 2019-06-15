Путин: Россия призвала участников саммита СВМДА к сотрудничеству в борьбе с терроризмом

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Россия призывает участников саммита СВМДА наращивать сотрудничество в борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Следует наращивать сотрудничество по выявлению и нейтрализации террористических группировок, блокированию их финансовой подпитки, в том числе за счет наркотрафика. Важно делать все, чтобы не подпустить террористов к химическому, биологическому и иным видам оружия массового уничтожения", - заявил российский лидер.

По его словам, "по-настоящему устойчивой стабильности в Азии можно добиться лишь путем урегулирования кризисных ситуаций и конфликтов, последовательного противодействия террористической угрозе". Путин также призвал страны СВМДА "пресекать пропаганду экстремистских идей".

Особое внимание коллег российский лидер обратил на ситуацию в Афганистане, "где радикальные экстремистские организации, в том числе выдавленные из Ближнего Востока, вновь активизируют свою деятельность". Он напомнил, что Россия оказывает содействие межафганскому диалогу. Кроме того, в качестве страны-председателя в ШОС, добавил Путин, Россия намерена приложить усилия для реализации принятой 14 июня на саммите ШОС в Бишкеке "дорожной карты" по расширению взаимодействия с Афганистаном в вопросах безопасности, экономики и гуманитарной сферы.

Президент добавил, что Россия в целом нацелена на взаимодействие со всеми странами-участницами СВМДА по реализации масштабных задач, касающихся укрепления мира и стабильности в Азии. "Выступаем за активизацию совместных усилий в интересах формирования в Азии системы равной, общей и неделимой безопасности, системы, основанной на универсально признанных принципах международного права, Устава ООН", - сказал Путин. В числе таких принципов он назвал "взаимное доверие, добрососедство, уважение суверенитета и невмешательства во внутренние дела".