Путин благодарен Азии за поддержку правил ответственного поведения в цифровом пространстве

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность руководителям стран Азиатского региона, поддержавших в 2018 году российский проект резолюции ООН об ответственном поведении в области информации и телекоммуникации.

Выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) президент РФ отметил, что ранее участники этого форума условились сообща продвигать идею выработки универсальных международных правил ответственного поведения в цифровом пространстве с целью не допускать использование информационных технологий для подрыва международного мира и безопасности. Путин констатировал, что "удалось добиться определенных результатов".

"По предложению России и при поддержке многих представленных здесь [на саммите] государств, за что мы вам очень благодарны, уважаемые коллеги, в прошлом году Генеральной ассамблеей ООН принята резолюция, в которой содержится свод правил ответственного поведения в области информации и телекоммуникации, запущен процесс формирования рабочей группы ООН по международной информационной безопасности", - сказал российский лидер.