Путин на встрече с эмиром Катара отметил инвестиционное взаимодействие двух стран

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани предложил обсудить ситуацию в ближневосточном регионе и инвестиционное сотрудничество. Путин и Аль Тани провели встречу с участием делегаций двух стран на полях саммита СВМДА

"Катар является важным, надежным нашим партнером в регионе... Мы отмечаем значительное взаимодействие в рамках инвестиционной деятельности, наши инвестиционные фонды работают достаточно активно", - заявил Путин. Он также отметил, что благодаря решению катарских властей ранее было выделено $2 млрд на совместные проекты, и сейчас изучаются еще возможности в рамках $10 млрд.

Российский лидер также отметил и другие направления для взаимодействия двух стран. "Это касается и культурно-гуманитарных связей, это касается и военно-технического сотрудничества. И конечно, мне было бы очень интересно обсудить с вами вопросы, связанные с ситуацией в регионе", - сказал Путин.

Он также выразил надежду, что Аль Тани расскажет ему о ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2022 году.