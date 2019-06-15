Слуцкий: США под разными предлогами двигают свои вооружения к границам России

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Законопроект о "сдерживании агрессии России в Прибалтике", внесенный в Конгресс, выдержан в духе русофобской политики, Вашингтон использует любые предлоги для продвижения своих вооружений к российским границам. Такое мнение в субботу ТАСС выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя данную инициативу конгрессмена-республиканца Майкла Конуэя.

"Законопроект выдержан в стиле русофобских пугалок. Вместе с тем, прикрываясь мифической российской угрозой, США продолжают продвигать свою военную экспансию на Восток", - сказал Слуцкий, напомнив, что российская сторона неоднократно заявляла "об отсутствии каких-либо угроз или планов по их созданию для стран Балтии".

"Соединенные Штаты под различными предлогами планомерно стараются окружить Россию натовским кольцом, продвигая свои вооружения к нашим границам", - констатировал глава комитета. Он также заверил, что в Госдуме будут "тщательно следить за прохождением этой инициативы в американском Конгрессе". "В случае ее принятия не сомневаюсь, что руководство России и ее парламент проанализируют все последствия и примут адекватные меры", - резюмировал Слуцкий.

Подготовленный республиканцем Майклом Конуэем (от штата Техас) законопроект был внесен в Палату представителей 3 июня. Как утверждает конгрессмен, "страны Прибалтики - Эстония, Латвия и Литва - особенно уязвимы перед все более агрессивной и подрывной [деятельностью] России". "США привержены безопасности стран Балтии и должны укреплять сотрудничество и поддерживать инициативы по наращиванию потенциала этих государств в сфере обороны и безопасности", - говорится в тексте законопроекта. Помимо прочего, Конуэй призывает власти США совместно с союзниками разработать стратегию "для сдерживания агрессии со стороны РФ", а также изучить возможность предоставления странам региона мобильных систем ПВО дальнего действия.

В случае принятия законопроекта, не позднее чем через год после вступления закона в силу, глава Пентагона по согласованию с представителями Литвы, Латвии, Эстонии, а также с союзниками по НАТО и другими региональными партнерами должен будет провести всестороннюю оценку военных потребностей стран Прибалтики и предоставить Конгрессу отчет, содержащий соответствующие рекомендации.