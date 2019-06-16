Боевики в Сирии обстреляли 12 населенных пунктов за сутки

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Боевики за последние сутки обстреляли 12 населенных пунктов в провинциях Хама и Латакия. Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы ряда населенных пунктов провинции Латакия, населенных пунктов Хайялин, Хуайз и Каркад провинции Хама, а также района научно-исследовательского центра в городе Алеппо", - сказал он на брифинге.

Российские военные призывают командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования, добавил генерал.