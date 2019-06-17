Постпред РФ при ЕС: Россия готова работать с избранным Европарламентом

БРЮССЕЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Россия готова работать с новым избранным Европарламентом (ЕП). Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Мы готовы работать с Европарламентом, который был избран. Я думаю, что скорее раньше, чем позже сотрудничество между ЕП и Федеральным собранием будет восстановлено", - подчеркнул он.

Чижов добавил, что по итогам выборов в Европарламент 23-26 мая ни для России, ни для европейских политиков не стали сюрпризом спад популярности ведущих сил ЕС - христианско-демократической Европейской народной партии и социалистов - и рост популярности популистских партий.

Комментируя озвученный 14 июня доклад Еврокомиссии о дезинформации в СМИ в ходе выборов в ЕП, дипломат отметил: "Еврокомиссия сама подчеркнула, что не имеет никаких доказательств российского вмешательства в выборы, и я не удивлен этому, поскольку такой кампании не было".