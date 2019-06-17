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Путин назначил Игоря Громыко послом России в Мали

Другим указом президент освободил от обязанностей посла в Мали и Нигере по совместительству Алексея Дульяна, который занимал этот пост с 2010 года

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Громыко чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Мали. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Громыко Игоря Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Мали", - говорится в указе. Другим указом Путин освободил от обязанностей посла в Мали и Нигере по совместительству Алексея Дульяна, который занимал этот пост с 2010 года.

Игорь Громыко - внук председателя Президиума Верховного Совета СССР, министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. С 2007 года Игорь Громыко являлся заместителем директора четвертого департамента стран СНГ в МИД РФ, в 2009 году был назначен постпредом РФ при уставных и других органах СНГ в Минске.

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