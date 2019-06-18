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Ситуация на Корейском полуострове

Песков: Путин не обсуждал с Си Цзиньпином его поездку в КНДР

Пресс-секретарь президента уточнил, что во время недавних встреч политики обсуждали тему денуклеаризации Корейского полуострова

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время недавних встреч с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждал тему денуклеаризации Корейского полуострова, но не предстоящий визит китайского лидера в КНДР.

"Сам по себе визит не обсуждался, но, естественно, тема Северной Кореи и проблема денуклеаризации Корейского полуострова затрагивались", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Си Цзиньпин в июне совершил государственный визит в РФ, принял участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа", председатель КНР Си Цзиньпин 20-21 июня посетит с государственным визитом КНДР. Как прокомментировал ранее МИД КНР, поездка китайского лидера в Пхеньян состоится в соответствии с "традиционными дружественными отношениями на высшем уровне, которые предусматривают обмен визитами".

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Путин, Владимир ВладимировичКНДРРоссияКитайСитуация на Корейском полуостровеСи ЦзиньпинПесков, Дмитрий Сергеевич
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