Песков: Путин не обсуждал с Си Цзиньпином его поездку в КНДР

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время недавних встреч с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждал тему денуклеаризации Корейского полуострова, но не предстоящий визит китайского лидера в КНДР.

"Сам по себе визит не обсуждался, но, естественно, тема Северной Кореи и проблема денуклеаризации Корейского полуострова затрагивались", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Си Цзиньпин в июне совершил государственный визит в РФ, принял участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа", председатель КНР Си Цзиньпин 20-21 июня посетит с государственным визитом КНДР. Как прокомментировал ранее МИД КНР, поездка китайского лидера в Пхеньян состоится в соответствии с "традиционными дружественными отношениями на высшем уровне, которые предусматривают обмен визитами".