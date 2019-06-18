Россия ждет международной реакции на призыв заблокировать сайт Sputnik Литва

ТАСС, 18 июня. Россия ожидает от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также правозащитных организаций реакции на призыв литовских парламентариев заблокировать сайт информационного агентства Sputnik Литва. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"Обратили внимание на призыв депутатов литовского сейма от партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" заблокировать доступ к сайту информагентства Sputnik Литва на территории республики. Как сообщается, с таким провокационным предложением парламентарии обратились сразу в три структуры: службу инспекции этики журналистов, службу по надзору за связью и комиссию по телерадиовещанию. Аргументация традиционно безапелляционная: материалы Sputnik Литва якобы "искажают реальность" литовской политики и несут угрозу информационной безопасности", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Таким образом, в Литве продолжается кампания по дискриминации российских СМИ, а агентство Sputnik, осуществляющее свою деятельность в стране в полном соответствии с законом и высокими журналистскими стандартами, и вовсе подвергается откровенной травле, - продолжили в МИД РФ. В министерстве напомнили о том, что в конце мая в аэропорту Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем, которому после допроса и обысков был запрещен въезд в республику на пять лет.

"Подобные репрессии против СМИ со стороны официального Вильнюса грубо нарушают международное право в части, касающейся свободы выражения мнений и равного доступа к информации, не говоря уже о том, что подобное просто недопустимо в современном цивилизованном обществе. Призываем к реакции профильные международные структуры, прежде всего представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также правозащитные неправительственные организации. Кроме того, хотелось бы услышать оценки из Брюсселя на предмет того, насколько такое откровенное издевательство Литвы над свободой слова и СМИ соответствует общеевропейским демократическим ценностям, которыми так гордятся в Евросоюзе", - заключили в российском МИДе.