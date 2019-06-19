Совбез РФ: теракты на Шри-Ланке устроили воевавшие за ИГ в Сирии и Ираке боевики

УФА, 19 июня. /ТАСС/. Организаторами терактов на Шри-Ланке стали боевики, воевавшие на стороне группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Об этом заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков заявил на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"По оценкам специалистов, эти атаки [на Шри-Ланке] были подготовлены местными сторонниками идеологии глобального джихада, опиравшимися на зарубежные структуры ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), - сказал он. - Практическую организацию взрывов обеспечили вернувшиеся на Шри-Ланку после участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ в Сирии и Ираке члены местной радикальной группировки".