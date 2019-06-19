Россия фиксирует попытки террористов получить доступ к биологическому оружию

УФА, 19 июня. /ТАСС/. Международный терроризм пытается получить доступ к ядерному и биологическому оружию, а также токсичным химикатам для их использования в своих атаках. Об этом заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков заявил на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Отдельного внимания и анализа заслуживает ряд тенденций в тактике действий международных террористических организаций, - сказал он. - В первую очередь это касается непрекращающихся попыток получить доступ к сведениям об изготовлении средств ядерного, химического и биологического поражения, их повышенное внимание к вопросам, связанным с возможностью применения в террористических целях патогенных биологических агентов и токсичных химикатов".