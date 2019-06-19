{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Совбезе РФ призвали не навязывать странам кулуарно принятые нормы в сфере антитеррора

Замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков заявил, что пора отказаться от политизации и идеологизации международного контртеррористического сотрудничества во всех областях этой работы

УФА, 19 июня. /ТАСС/. Навязывание одними странами другим кулуарно принятых норм в сфере борьбы с терроризмом недопустимо. Об этом заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков заявил в среду на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Пора отойти от попыток навязывания другим странам неких норм, принятых кулуарно в качестве наилучших практик, и отказаться навсегда от политизации и идеологизации международного контртеррористического сотрудничества во всех областях этой многогранной и сложной работы", - отметил он.

Замсекретаря Совбеза РФ отдельно коснулся вопроса продвижения рядом стран концепции противодействия насильственному экстремизму. "На наш взгляд, здесь мы должны быть очень осторожными и не допустить манипуляции понятиями, которая в значительной степени размывает основы и принципы межгосударственного контртеррористического взаимодействия, приводит к разбалансированию сил и средств, создавая предпосылки к выборочному вмешательству во внутренние дела суверенных государств", - подчеркнул он. "Разрозненные силы и меры воздействия в отношении террористов эффективно не работают, а безнаказанность и лояльность к отдельным категориям из них только стимулирует у бандитов преступные намерения", - добавил Коков.

Теги
Россия
Матвиенко призвала регионы активнее перенимать опыт Москвы по внедрению инноваций
Председатель Совета Федерации отметила, что Москва разработала и представила проекты по использованию инновационных решений в самых разных направлениях городской жизни
Читать полностью