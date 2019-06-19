Матвиенко призвала регионы активнее перенимать опыт Москвы по внедрению инноваций

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала российским регионам активнее перенимать опыт Москвы по применению инновационных решений в разных сферах городской жизни.

"Даже сами названия московских программ - "Моя карьера", "Мой район", "Моя улица" - говорят о персональном внимании городских властей к сегодняшним запросам москвичей, а создание процесса принятия решений - только и обязательно с учетом мнения жителей. Я очень советую коллегам из субъектов РФ постараться предметно изучить московский опыт. Взять те готовые пакетные решения, которые можно уже сегодня перенести в свои субъекты", - сказала Матвиенко в среду на Форуме социальных инноваций регионов.

Она подчеркнула, что Москва разработала и представила проекты по использованию инновационных решений в самых разных направлениях городской жизни, в том числе в здравоохранении, демографии, информационных технологиях. "Это лишь частично, но очень убедительно показано на выставке нашего форума", - констатировала спикер Совфеда.

При этом она отметила, что не согласна с расхожим мнением о том, что в Москве все получается, потому что у столицы больше денег, чем в регионах. "Дело не только и не столько в этом. Главное, и, в первую очередь, это грамотные управленческие подходы, профессионализм команды. Это не раз уже доказано и на практике в самых разных уголках нашей страны", - подчеркнула Матвиенко, добавив, что одна из основных целей форума - научиться использовать успешный региональный опыт на новых территориях.

III Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 19 по 21 июня. В его рамках запланировано более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российские и международные эксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития.