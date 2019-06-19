{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Рябков: СНВ-III необходимо сохранить для обеспечения международного мира и безопасности

Заместитель министра иностранных дел отметил, что проблему можно решить при наличии политической воли

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) нужно сохранить в интересах обеспечения международного мира и безопасности. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя заявления помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о маловероятности продления этого договора.

"Мы обратили внимание на это заявление. Наша позиция известна: в интересах обеспечения международного мира и безопасности мы считаем, что договор должен быть продлен", - подчеркнул Рябков.

Вместе с тем, по его словам, продлению СНВ-III должно предшествовать решение известной проблемы с искусственными выведением определенной части американских стратегических носителей, которые объявлены переоборудованными. "Эти манипуляции нам представляются неприемлемыми. Проблему можно решить при наличии политической воли, - указал заместитель министра. - Технические методы ее решения мы американцам предлагали, они их знают. И времени до истечения первого десятилетнего срока действия договора в принципе достаточно, чтобы это сделать".

"Но, конечно, подобного рода заявления из Вашингтона не могут не настораживать", - добавил Рябков.

Теги
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
Эксперт: на встрече советников лидеров "нормандской четверки" РФ будет представлять Сурков
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что помощник президента РФ получил предложение Волкера о встрече по Украине, ответ готовится
Читать полностью