Лавров: слова Зеленского об отказе от прямого диалога с Донецком и Луганском расстраивают

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что он не будет вести прямой диалог с Донецком и Луганском, вызывают сожаление российского внешнеполитического ведомства. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

"Пока расстраивает, что президент Зеленский, отвечая <...> на вопрос, будет ли он вести прямой диалог с Донецком и Луганском сказал: "Нет, не буду", - отметил Лавров.

Лавров считает, что перед возможной встречей в "нормандском формате" необходимо убедиться в договороспособности новых властей Украины.

"Итоги визита президента [Украины Владимира] Зеленского в Париж, Берлин и ожидания, которые в этой связи возникают или не возникают, включают перспективы созыва встречи в Нормандском формате, о которой говорили президент Зеленский, канцлер [ФРГ Ангела] Меркель и президент [Франции Эмманюэль] Макрон. Я уже несколько раз комментировал эту тему. Мы исходим из того, что для того, чтобы встречаться нужно обеспечить договороспособность таких контактов", - сказал Лавров.

Лавров отметил, что Россия и Швейцария имеют общую позицию касательно полного и последовательного выполнения Украиной минского комплекса мер.

"Обсудили ситуацию вокруг украинского урегулирования. У нас общая позиция о необходимости полной и последовательной реализации минского комплекса мер в интересах скорейшего преодоления внутриукраинского кризиса", - подчеркнул министр.

По словам Лаврова, в ходе переговоров российская сторона также разъяснила швейцарским партнерам свое видение выполнения Киевом и его западными покровителями минских договоренностей. "Мы также обсудили те оценки, которые в этой связи высказываются некоторыми нашими западными партнерами, которые весьма своеобразно трактуют ситуацию с выполнением минского Комплекса мер, связывая его полную реализацию исключительно с действиями российской стороны, - сообщил Лавров. - Мы подробно объяснили нашим швейцарским коллегам, как обстоят дела на самом деле, привели конкретные примеры саботажа, который осуществлялся правительством Порошенко в отношении этого важнейшего документа".

Кроме того, глава МИД РФ выразил надежду, что после формирования нового правительства Украины ситуация с мирным урегулированием внутриукраинского кризиса приблизится к своему разрешению. "Надеемся, что после сформирования структур в новом украинском правительстве, которые будут заниматься этим вопросом, ситуация сможет измениться, - отметил Лавров. - По крайней мере, рассчитываем, что те западные страны, которые покровительствуют Киеву, сделают для этого все необходимое и выполнят свои обязательства по выполнению резолюции 2202 Совета Безопасности ООН, утвердившей Минские договоренности".