В ЦИК создадут рабочую группу по выявлению двойного голосования на выборах

ТАСС, 19 июня. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев объявил о создании рабочей группы при комиссии, которая будет заниматься выявлением фактов двойного голосования на выборах. Об этом он сообщил в ходе заседания ЦИК в среду.

"Поднимался вопрос о создании рабочей группы, которая проводила бы анализ голосования и потом по итогам давала нам материал, в котором говорила о том, были ли случаи двойного голосования. Создание такой рабочей группы члены ЦИК поддержали", - сказал Булаев.

По его словам, возглавит рабочую группу член Центризбиркома Александр Кинев, а в ее состав войдут несколько членов комиссии, сотрудники аппарата и эксперты. "Она будет заниматься установлением возможности для попыток двойного голосования и выявлением фактов двойного голосования. Это большая аналитическая работа, она будет вестись с использованием системы ГАС "Выборы" и будет касаться не только цифровых избирательных участков", - уточнил Булаев.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний. В 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму как минимум по четырем одномандатным округам (на данный момент в нижней палате парламента вакантны места от Хабаровского края, Новгородской, Свердловской и Орловской областей).