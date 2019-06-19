Ливан и Ирак направят делегации на встречу по Сирии в Нур-Султане

БЕЙРУТ, 19 июня. /ТАСС/. Делегации Ливана и Ирака примут участие в предстоящей в конце июля международной встрече по Сирии, которая пройдет в столице Казахстана. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Бейруте спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Мы считаем, что голоса стран - соседей Сирии, таких как Ливан и Ирак, должны быть услышаны, а их взгляды и рекомендации должны быть учтены с целью достижения прогресса на пути сирийского урегулирования", - заявил дипломат.

По его словам, включение Ливана и Ирака в качестве наблюдателей в астанинский формат "придаст дополнительный арабский импульс работе этого форума".

Ранее в среду Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин встретились в Бейруте с президентом Ливана Мишелем Ауном и министром иностранных дел Джебраном Басилем. Спецпредставитель президента России передал Ауну приглашение на участие ливанской стороны в качестве наблюдателя в астанинских переговорах по Сирии. В Бейрут российская делегация прибыла из Багдада, где провела консультации с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди, президентом Бархамом Салехом и министром иностранных дел Мухаммедом Али аль-Хакимом.