СБ РФ: средств дипломатического воздействия на КНДР в случае испытаний ракет не осталось

УФА, 19 июня. /ТАСС/. Средств дипломатического воздействия на Пхеньян в случае возобновления испытаний ракет не осталось. Такое мнение высказал журналистам заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

В Совбезе отметили, что уступка США в пользу КНДР в условиях предвыборной гонки может трактоваться в Вашингтоне как потеря авторитета.

Венедикто вотметил, что ситуацию с Договором об ограничении стратегических наступательных ограничений (СНВ) еще можно исправить, если проявить максимум здравого смысла и прагматизма.

"Ситуация еще может быть выправлена, - подчеркнул он. - Мы убеждены, что сейчас нужно проявить максимум здравого смысла и прагматизма и срочно запустить полноценный переговорный процесс". "Именно к этому Москва уже не первый месяц призывает Вашингтон", - добавил Венедиктов.