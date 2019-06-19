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Ситуация на Корейском полуострове
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СБ РФ: средств дипломатического воздействия на КНДР в случае испытаний ракет не осталось

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов не исключил обострения ситуации вокруг Корейского полуострова в 2020 году

УФА, 19 июня. /ТАСС/.  Средств дипломатического воздействия на Пхеньян в случае возобновления испытаний ракет не осталось. Такое мнение высказал журналистам заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

В Совбезе отметили, что уступка США в пользу КНДР в условиях предвыборной гонки может трактоваться в Вашингтоне как потеря авторитета.

Венедикто вотметил, что ситуацию с Договором об ограничении стратегических наступательных ограничений (СНВ) еще можно исправить, если проявить максимум здравого смысла и прагматизма. 

"Ситуация еще может быть выправлена, - подчеркнул он. - Мы убеждены, что сейчас нужно проявить максимум здравого смысла и прагматизма и срочно запустить полноценный переговорный процесс". "Именно к этому Москва уже не первый месяц призывает Вашингтон", - добавил Венедиктов.

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КНДРРоссияСитуация на Корейском полуострове
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