Дума ратифицировала договоры об основах отношений РФ с Белизом и Доминикой

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госдума в среду ратифицировала договоры об основах отношений Российской Федерации с Белизом и Содружеством Доминики.

В обоих случаях договорами установлено, что стороны обязуются развивать свои отношения на основе строгого соблюдения положений Устава ООН, в том числе принципов суверенного равенства государств и самоопределения народов. Страны подтверждают готовность разрешать споры мирными средствами, соблюдать принципы невмешательства во внутренние дела государств, а также другие общепризнанные принципы и нормы международного права.

Отдельно предусмотрено сотрудничество на взаимовыгодной основе в торгово-экономической, научно-технической, экологической сферах, а также в области культуры и искусства, образования, здравоохранения, средств массовой информации.

Стороны также будут взаимодействовать в борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.