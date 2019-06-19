Лавров: группа "Россия - Исламский мир" сегодня приобретает особое значение

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир" приобретает в настоящее время большое значение, поскольку позволяет развивать взаимодействие России с мусульманскими государствами на всех уровнях. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на презентации обновленной стратегии группы.

"Шаги российского руководства, направленные на укрепление традиционно дружественных отношений со странами Организации исламского сотрудничества, энергично поддерживаются широкой общественностью, нашими регионами - особенно теми, где значительная часть жителей исповедует ислам. С удовлетворением отмечаем аналогичный настрой и наших партнеров в мусульманских государствах", - подчеркнул Лавров.

По словам министра, в этих условиях группа "Россия - Исламский мир", которую возглавляет глава республики Татарстан Рустам Минниханов, "приобретает особое значение". "Этой группе предстоит решать ответственные задачи по координации на многостороннем уровне в сфере гражданского общества, деловых кругов, религиозных объединений, ученых и деятелей искусства", - отметил Лавров.

Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир" создана в 2006 году под руководством российского государственного и общественного деятеля, дипломата Евгения Примакова и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, после того как РФ присоединилась в качестве наблюдателя к Организации исламского сотрудничества. В группу входят 33 государственных и общественных деятеля из 27 стран, в том числе бывшие премьер-министры и министры иностранных дел, крупнейшие богословы из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и других государств.