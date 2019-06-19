Посольство России: Лондон не привел достаточной информации о конференции по свободе СМИ

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Отсутствие информации о целях и составе участников намеченной на 10-11 июля в Великобритании министерской конференции по вопросу свободы СМИ создает проблемы для российской стороны, хотя РФ и получила приглашение для участия в этом форуме. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь посольства РФ.

"Мы получили соответствующее приглашение от британской стороны и хотели бы принять участие в работе конференции. Россия уделяет повышенное внимание этим вопросам, внося существенный вклад в международные усилия по обеспечению свободы распространения информации. В то же время хотел бы обратить внимание на то, что, несмотря на сжатые сроки, у нас практически отсутствует информация об этом форуме. Организаторы до сих пор не раскрыли свои планы относительно состава участников, обсуждаемых вопросов, принятия итогового документа", - сказал дипломат.

По его словам, "нет окончательной ясности и по вопросу об участии в конференции журналистов и активистов гражданского общества", и все это заметно осложняет подготовительную работу российских представителей, которые, по словам представителя посольства, "традиционно нацелены на выработку эффективных и действенных решений по итогам таких форумов".

"Решение об уровне российского участия будет приниматься с учетом этих обстоятельств. Мероприятия такого уровня готовятся иначе", - отметил пресс-секретарь, отвечая на вопрос о возможном российском участии в Глобальной конференции по свободе СМИ.

О планах провести такую конференцию премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила в январе. Состав участников официально не объявлен. Однако, как предполагается, в работе конференции примет участие адвокат Амаль Клуни, супруга актера Джорджа Клуни, которую в апреле этого года глава МИД Великобритании Джереми Хант назначил своим специальным представителем по вопросам СМИ и председателем экспертной группы по защите прав журналистов.