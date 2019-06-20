Рябков: заявления кандидата в постпреды США в ООН о давлении на РФ не удивляют

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Россия не обращает внимания на заявления кандидата в постпреды США в ООН Келли Крафт о продолжении увеличения давления на Россию, в случае утверждения ее на этот пост. Об этом заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Не удивительно. Наверное, кандидаты на такую должность в сегодняшнем Вашингтоне других не выбирают. Но мы привыкли к таким сигналам, мы не обращаем на них никакого внимания", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее Крафт на слушаниях в комитете по иностранным делам верхней палаты Конгресса заявила, что Россия не является другом Соединенных Штатов, и поэтому Вашингтон продолжит оказывать максимальное давление на Москву.