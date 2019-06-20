Депутат Госдумы от региона Виктор Карамышев избран мэром Курска

КУРСК, 20 июня. /ТАСС/. Депутаты Курского городского собрания на очередном заседании в четверг большинством голосов избрали на пост мэра Курска депутата Госдумы от региона Виктора Карамышева. Конкурс на замещение вакантной должности был назначен после досрочной отставки в апреле 2019 года предыдущего главы администрации Курска Николая Овчарова, занимавшего кресло мэра с 2008 года.

"29 бюллетеней у нас проголосовало, единогласным решением голоса отданы за Виктора Николаевича Карамышева", - сказал депутат горсобрания Геннадий Баев, подводя итоги голосования. Карамышеву, который является также депутатом Госдумы от региона, в ближайшее время предстоит отказаться от мандата.

Представляя депутатам свою программу социально-экономического развития Курска до 2024 года, Виктор Карамышев в качестве приоритетных задач обозначил создание новых рабочих мест и повышение уровня доходов населения. "Достижение первой цели - обеспечения лидерских позиций

Курска по уровню развития человеческого потенциала и качества жизни населения в центральной России, требует модернизации образования, социальной и культурной среды, развития интелектуального потенциала, системы социальной поддержки, совершенствования занятости и трудовых отношений", - сказал Карамышев.

52-летний Виктор Карамышев получил мандат депутата Госдумы VII созыва от Курской области в 2017 году, ранее занимал должности заместителя главы и председателя Курской областной думы.

Депутаты одобрили досрочную отставку Николая Овчарова, возглавлявшего администрацию Курска с 2008 года, в начале апреля текущего года. На протяжении месяца обязанности мэра исполнял первый заммэра Сергей Малахов, но он также подал заявление об отставке. Его пост с 21 мая до избрания нового мэра занимал замглавы городской администрации Николай Цыбин.