Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

ТАСС, 20 июня. Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Об этом сообщил в четверг глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов после того, как работу Генассамблеи прервали депутаты от грузинских оппозиционных партий.

"Мы покинули здание под охраной", - сказал Гаврилов, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Накануне приезда российских парламентариев, по словам Гаврилова, были распространены ложные сообщения с обвинениями депутата в том, что он является участником войн в Абхазии и Приднестровье. Гаврилов эти утверждения опроверг.

"Сейчас участники делегации соберутся для обсуждения того, каким образом продолжать заседание Межпарламентской ассамблеи православия", - сообщил Гаврилов.

Ранее работа сессии Генассамблеи МАП в тбилисском парламенте была прервана из-за протеста депутатов от оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - движение за свободу". Кадры протеста в прямом эфире из парламента передавала грузинская телекомпания "Рустави-2". Оппозиция выразила недовольство тем, что на утренней сессии МАП, которая состоялась в зале пленарных заседаний парламента, выступил Гаврилов, занимающий пост президента организации. В кресле главы парламента Грузии он открыл заседание.

По утверждению лидера фракции "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, "заседание должен был вести коллега из Греции, который является генеральным секретарем этой организации". Оппозиция пикетировала трибуну и кресло спикера парламента, требуя ухода членов российской делегации из зала. Пикет длился около получаса.