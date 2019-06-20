Путин заявил, что Россия не стремится к статусу сверхдержавы

"Мы не стремимся к этому статусу, потому что в это понятие закладываются некоторые элементы, связанные с навязыванием своего влияния другим государствам и целым регионам. Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее. Это контрпродуктивно, это слишком затратно и не имеет исторических перспектив", - сказал он, отвечая на вопрос, является ли сейчас Россия сверхдержавой.

Как отметил Путин, "печальный опыт Советского Союза" не учитывается некоторыми партнерами России на Западе. "Они повторяют те же самые ошибки, наступают на те же самые грабли, исходя из того, что они сами являются империями и строят свою политику именно в имперском ключе", - обратил внимание президент.