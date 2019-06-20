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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Обновлено 

Путин заявил, что Россия не стремится к статусу сверхдержавы

Президент отметил, что "печальный опыт Советского Союза" не учитывается некоторыми партнерами России на Западе

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия не намерена навязывать свое влияние другим государствам, стремясь к статусу сверхдержавы. Об этом журналистам в четверг заявил президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии.

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"Мы не стремимся к этому статусу, потому что в это понятие закладываются некоторые элементы, связанные с навязыванием своего влияния другим государствам и целым регионам. Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее. Это контрпродуктивно, это слишком затратно и не имеет исторических перспектив", - сказал он, отвечая на вопрос, является ли сейчас Россия сверхдержавой.

Как отметил Путин, "печальный опыт Советского Союза" не учитывается некоторыми партнерами России на Западе. "Они повторяют те же самые ошибки, наступают на те же самые грабли, исходя из того, что они сами являются империями и строят свою политику именно в имперском ключе", - обратил внимание президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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