Эксперт: конкурс "Лидеры России" повышает качество госуправления

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" имеет долгосрочную эффективность, так как он повышает качество государственного управления в стране. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг выразила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова.

Президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе прямой линии назвал эффективным конкурс молодых управленцев "Лидеры России". По его словам, значительная часть людей, которые прошли через конкурс, уже работают федеральными министрами, губернаторами и заместителями губернаторов.

"Эффект этого проекта ["Лидеры России"] мы будем чувствовать еще долгое время, потому что он запускает социальные лифты, сертифицирует различные социальные процессы. То есть буквально дает людям шанс проявить себя, продемонстрировать спрос на новые качественные кадры, подходы интересные. В том числе [эффект конкурса] в повышении качества госуправления", - сказала Соколова.

По ее словам, в будущем еще больше участников конкурса получат возможность занять руководящие должности в крупных компаниях и органах власти. "Само по себе обновление будет продолжаться, потому что в ряде регионов назревают такие решения. Там, где будут истекать полномочия губернаторов, наверное, будут рассматриваться и новые кандидатуры. Есть довольно возрастные губернаторы и так далее", - отметила она.

Соколова подчеркнула, что формат конкурса направлен на активных людей независимо от возраста. "То, что новые подходы нужны, говорили давно. Наша система госуправления долгое время была очень статична... Поэтому то, что сейчас идет процесс привнесения новых подходов, это очень важно", - заключила она.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана АНО, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека, более 80 участников получили кадровые назначения на высокие посты.

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышло 300 человек, из которых 104 стали победителями.