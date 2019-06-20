Орешкин: только новый экономический кризис позволит странам G20 договориться

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Страны G20 на саммите в Осаке не достигнут общего соглашения, для этого потребуется такой же масштабный кризис, который случился в 2008 году. Об этом в четверг заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мое мнение - на уровне "двадцатки" сейчас ни о чем договориться не удастся", - сказал Орешкин. По его словам, мировой экономике потребуется такое же сильное потрясение, которое случилось в 2008 году. "Для того, чтобы оказаться в ситуации 2008-2009 года и способности договариваться, нужно провалиться так же глубоко, как мы провалились в 2008 году. Все собрались и начали что-то решать, когда безработица начала резко расти", - пояснил министр.

Как отметил Орешкин, нынешняя ситуация в мире позволяет ожидать от глав "двадцатки" успехов только на двусторонних переговорах. "Пока у нас и безработица низкая, и вроде бы экономика глобальная еще растет, рецессия не началась, поэтому у всех такое благодушие. Самое важное на "двадцатке" - это будут двусторонние встречи: они могут принести какой-то позитив. Но на уровне всех стран найти общее решение, я думаю, сейчас вряд ли удастся", - заключил он.

28-29 июня в японской Осаке пройдет саммит лидеров "двадцатки".