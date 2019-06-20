Посол РФ в ФРГ: в Германии растет осознание бессмысленности антироссийских санкций

БЕРЛИН, 20 июня. /ТАСС/. Отношение к России в Германии меняется, люди понимают, что враньем и русофобскими истериками реальных проблем не решить. Об этом заявил в четверг ТАСС посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в ответ на просьбу прокомментировать высказывания главы украинской дипмиссии в Германии Андрея Мельника, который ранее обвинил лидеров восточногерманских земель, выступающих за пересмотр политики антироссийских санкций ЕС, в предательстве украинского народа.

"Позвольте мне оставить эти выражения, действительно, весьма далекие от дипломатического политеса, да и от здравого смысла, на совести господина посла. Это его выбор", - сказал российский дипломат. "На мой взгляд, таким образом диалог выстраивать сложно, - добавил он. - И уж тем более трудно убедить оппонента в своей правоте, называя его предателем".

Нечаев напомнил, что "Россия, даже в самые непростые для отношений с Евросоюзом времена, в разгар антироссийских санкций и соответствующей риторики, не позволяла себе переходить границы приличий". "Всегда держали в уме, что рано или поздно придется возвращаться за стол переговоров и решать конкретные вопросы. Поэтому "сжигать мосты" взаимными оскорблениями неразумно и недальновидно", - подчеркнул дипломат.

Посол РФ указал на то, что "сегодня в Германии отношение к России меняется". "Растет осознание бессмысленности и порочности санкционного давления на нашу страну, запрос на нормализацию двусторонних отношений и расширение многопланового сотрудничества с Россией, отвечающего интересам самой ФРГ, звучит все громче и на всех уровнях", - сказал он. Нечаев заметил, что "среди сторонников этого пути развития - представители общественно-политических, парламентских, культурно-гуманитарных и деловых кругов, региональные лидеры и рядовые граждане". По его словам, "подтверждением такого настроя служат вернувшийся на траекторию роста товарооборот, интенсификация политических контактов и межобщественного диалога, многочисленные совместные культурно-гуманитарные акции".

"Понятно, что перспектива возврата российско-германских отношений на конструктивные рельсы нравится не всем, - констатировал Нечаев. - Инерция мышления и внутриполитическая конъюнктура заставляют противников нормализации снова и снова возвращаться к затасканным клише о российской угрозе". "Но это больше не работает", - считает глава российской дипмиссии. "Люди понимают, что враньем и русофобскими истериками реальных проблем не решить, а будущее российско-германских отношений - слишком важный вопрос, чтобы отдавать его решение кому-то на откуп", - заключил посол РФ в ФРГ.

О высказываниях Мельника

Интервью Мельника газете "Нойе оснабрюккер цайтунг" вышло накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин, где он 18 июня встретился с руководством ФРГ. Украинский дипломат обвинил немецких политиков из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" за то, что они раскритиковали направленную против России западную политику санкций.

Мельник утверждал, что те политики в Германии, кто ставит под сомнение санкции, якобы "не только наносят вред своей партии, но и торпедируют усилия федерального правительства, направленные на достижение мира, а также ставят под сомнение доверие к Германии как к стране-посреднику".

На прошлой неделе исполняющая обязанности сопредседателя СДПГ Швезиг призвала уделять больше внимания вопросам "реальной политики" и признать, что санкции, которые были приняты ЕС против России как ответ на кризис на Украине, не достигли своей цели. По ее словам, они, напротив, только вредят обеим сторонам. В аналогичном ключе высказались Вайль и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.