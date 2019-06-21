Кремль призвал к сдержанности по ситуации вокруг Ирана

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Москва внимательно отслеживает весьма напряженную ситуацию в Персидском заливе и вокруг Ирана и призывает всех к сдержанности. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация в Персидском заливе весьма напряженная, это вызывает крайнюю обеспокоенность", - сказал он, отвечая на вопрос об очередном витке напряженности между Ираном и США.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию и призываем все страны, которые имеют отношение к этому, к сдержанности", - заявил Песков.

13 июня в Оманском заливе два танкера подверглись атаке. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.

Позднее США и Иран несколько раз обменивались жесткими заявлениями. В частности, в информационном пространстве появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп намерен нанести удары по Ирану. В ответ на угрозу Тегеран предупредил Вашингтон о риске "региональных и международных" последствий этого шага.