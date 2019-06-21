{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кремль призвал к сдержанности по ситуации вокруг Ирана

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва внимательно следит за происходящим в регионе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Москва внимательно отслеживает весьма напряженную ситуацию в Персидском заливе и вокруг Ирана и призывает всех к сдержанности. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация в Персидском заливе весьма напряженная, это вызывает крайнюю обеспокоенность", - сказал он, отвечая на вопрос об очередном витке напряженности между Ираном и США.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию и призываем все страны, которые имеют отношение к этому, к сдержанности", - заявил Песков.

13 июня в Оманском заливе два танкера подверглись атаке. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.

Позднее США и Иран несколько раз обменивались жесткими заявлениями. В частности, в информационном пространстве появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп намерен нанести удары по Ирану. В ответ на угрозу Тегеран предупредил Вашингтон о риске "региональных и международных" последствий этого шага.

Теги
СШАИранРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд
МИД РФ считает, что ситуации с арестами россиян могут потребовать обновления правовых нор
Замдиректора Консульского департамента ведомства Александр Носков подчеркнул, что имеющихся правовых методов решения этих вопросов недостаточно
Читать полностью