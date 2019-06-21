Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Соглашение позволяет сохранить в наших двусторонних отношениях ранее существовавшую визовую практику, которая существенно отличается от той, которая принята в большинстве стран ЕС, - отметили в министерстве. - Внесенные изменения закрепляют право на безвизовый въезд, транзит и пребывание сроком до 90 дней в течение любого периода в 180 дней для членов экипажей гражданских воздушных и морских судов, аварийно-спасательных бригад в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, для владельцев служебных паспортов, следующих в краткосрочные командировки".

Кроме того, как сообщили в МИД РФ, право на безвизовой въезд и пребывание на территории принимающего государства предоставляется гражданам, имеющим разрешение на временное проживание или вид на жительство, а также сотрудникам, направляемым на работу в диппредставительства (как с дипломатическими, так и со служебными паспортами) в течение всего срока аккредитации.

Церемония подписания состоялась в Москве по завершении российско-хорватских консульских консультаций, добавили в ведомстве. От имени правительства РФ соглашение подписал директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин, от имени Хорватии - посол страны в Москве Томислав Цар. "Реализация соглашения призвана способствовать укреплению дружественных отношений между РФ и Хорватией и развитию взаимовыгодных контактов в различных областях двустороннего сотрудничества", - отметили в МИД РФ.