Рябков: РФ будет добиваться применения механизма INSTEX для нефтяных транзакций с Ираном

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Россия призывает европейских коллег обеспечить использование механизма расчетов INSTEX для нефтяных транзакций с Ираном. Об этом заявил журналистам в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков .

"Здесь, конечно, требуются общие усилия, и зависит очень многое от европейцев в плане, я все же надеюсь, согласия использовать механизм INSTEX для обслуживания нефтяных транзакций, но, конечно, и от других стран, являющихся основными потребителями иранской нефти. Мы всех к этому призываем, времени все меньше, но альтернативы нет", - сказал он.

Рябков подчеркнул, что использование такого механизма, как "нефть в обмен на товары", в торговле с Ираном "погоды не сделает". "Мы этим занимались и продолжаем заниматься. Вопрос в том, чтобы Иран имел возможность осуществлять экспорт нефти хотя бы приблизительно в масштабах, сопоставимых с периодом, скажем, до мая прошлого года", - указал он.

Под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы международных расчетов SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. В ответ в январе 2019 года Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX, однако механизм до настоящего времени так и не заработал на практике.

Ранее министр энергетики России, сопредседатель межправкомиссии с Ираном Александр Новак сообщил, что Тегеран в настоящее время закупает российские сельхозтовары на деньги, вырученные ранее от продажи нефти по программе "нефть в обмен на товары".