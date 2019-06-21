Посольство РФ: Лондон пользуется непроверенной информацией об авиаударах в Сирии

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Британские власти пользуются информацией из не заслуживающих доверия источников, обвиняя сирийские власти и Россию в нанесении ударов по гражданским объектам в провинции Идлиб. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии пресс-службы посольства РФ в Лондоне.

"Требуем, чтобы британские представители, а также их западные коллеги в своих оценках использовали только проверенную информацию. У нас давно вызывают большие вопросы их источники, не заслуживающие никакого доверия. Для многих теперь очевидно, например, что до начала вооруженного конфликта во всей Сирии не было того количества госпиталей, которое, если верить данным наших западных коллег, было уничтожено за последнее время", - говорится в документе.

Комментарий диппредставительства стал реакцией на неоднократные заявления представителей британского МИД, в том числе постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс, об артиллерийских и авиаударах, которые сирийские войска и Воздушно-космические силы (ВКС) РФ якобы наносят по больницам, школам и другим гражданским объектам в Идлибе. Российские дипломаты решительно отвергли данную информацию, подчеркнув, что Москва "не проводит атак против гражданского населения".

"Россия остается привержена имеющимся с Турцией договоренностям (о создании в Идлибе демилитаризованной зоны - прим. ТАСС), военные наших стран поддерживают постоянный контакт и координируют свои действия в целях предотвращения эскалации насилия и дестабилизации в этом районе Сирии. Однако Москва и Анкара не будут закрывать глаза на опасные провокационные действия террористов, которые угрожают турецкой территории, российской авиабазе Хмеймим, сирийским военнослужащим и мирным гражданам", - отметили в посольстве.

Здесь также в очередной раз подчеркнули, что "Вооруженные силы Сирии и ВКС России наносят удары исключительно по подтвержденным разведданными объектам террористов". "Ни для кого не секрет, что боевики используют гражданскую инфраструктуру, госпитали и школы в военных целях, а людей - в качестве живого щита", - добавили в посольстве.

Ситуация в Идлибе обострилась в начале мая, а с 21 числа террористы ежедневно предпринимают массированные атаки на позиции правительственных войск. Кроме того, боевики стали регулярно обстреливать авиабазу Хмеймим, эти атаки успешно отражаются дежурными силами ПВО.