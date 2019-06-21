Источник: Медведев видит хорошие перспективы развития отношений с Молдавией

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. На переговорах российского премьера Дмитрия Медведева с президентом Молдавии Игорем Додоном в пятницу поднимались вопросы интенсификации двусторонних отношений. Об этом рассказал источник в российской делегации, участвующий в проходящих в Минске переговорах.

"Встреча прошла очень конструктивно. Дмитрий Анатольевич [Медведев] отметил, что у нас есть хороший шанс для того, чтобы придать новую динамику российско-молдавским отношениям с учетом изменения политической ситуации, произошедшей в Молдавии", - сообщил собеседник агентства. Премьер указал "на важность активного взаимодействия по линии правительств, подтвердил готовность к развитию сотрудничества с нашими молдавскими коллегами", добавил он.

Президент Додон, в свою очередь, подчеркнул, что подавляющее большинство молдавского общества и политических партий выступает за развитие тесного сотрудничества с Россией, и объявил, что в ближайшее время будет назначен сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии. "Это будет вице-премьер (по реинтеграции Василий) Шова. Он будет готов к возобновлению полноформатной работы с российским коллегой, министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, возглавляющим российскую часть межправкомиссии", - сказал источник.

В целом, по его словам, на прошедших переговорах обсуждались конкретные вопросы торгово-экономического сотрудничества, пути его возвращения в нормальное конструктивное русло, восстановление взаимодействия, которое фактически было прервано более двух лет назад. Собеседник агентства уточнил, что вопросы развития промышленности, торговли, образования долгое время не решались, однако после возобновления работы межправкомиссии есть хорошие шансы эту работу наладить.

Отвечая на вопрос, говорили ли Медведев и Додон о скидках на российский газ для Молдавии, источник сообщил, что "эта тема не обсуждалась".