Боевики в Сирии обстреляли 12 населенных пунктов за сутки

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Боевики за последние сутки обстреляли 12 населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия, Хама и Идлиб. Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Айн-эль-Кантара, Мамухия, Айн-эль-Ханзир, Кара-Джагез, Икко, Айн-эль-Ашра, Хамрат, Сафсафа, Кинсибба, Раша провинции Латакия, Хамамият провинции Хама и Телль-Хатри провинции Идлиб", - сказал он.

Российские военные призывают командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования, добавил генерал.