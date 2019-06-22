Посол РФ: новым шагом в отношениях с США могло бы стать открытие генконсульства на Аляске

ФЭРБАНКС /штат Аляска/, 22 июня. /Спец. корр. ТАСС Владислав Павлов/. Следующим шагом в развитии российско-американских отношений в случае восстановления работы генеральных консульств России в Сан-Франциско и в Сиэтле могло бы стать учреждение российского генконсульства на Аляске. Об этом заявил в пятницу журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов по итогам поездки в этот штат.

"В результате того, что Соединенные Штаты Америки приняли решение о закрытии генеральных консульств в Сиэтле и Сан-Франциско, Западное побережье США лишилось российского дипломатического присутствия, и сегодня российские граждане для того, чтобы решить многие проблемы, вынуждены обращаться в наши генеральные консульства в Нью-Йорке, или же Хьюстоне, или же ехать в Вашингтон. Того, что мы пытаемся сделать - смягчить те проблемы, которые сегодня существуют, за счет консульских выездов - этого явно недостаточно. Надо сегодня думать о том, как увеличить такое количество выездов", - пояснил он.

"Хочется надеяться, что время придет и наше дипломатическое присутствие на Западном побережье будет восстановлено. В первую очередь возобновят работу наши генеральные консульства в Сан-Франциско и в Сиэтле, и нам будет возвращена российская собственность. Но если и когда это произойдет, я думаю, что следующим шагом развития российско-американских отношений стало бы учреждение, конечно же, генерального консульства на территории Аляски. У американцев есть генеральное консульство во Владивостоке, у нас было бы генеральное консульство на Аляске, это помогло бы развитию и межрегиональных отношений, а самое главное - отношений между нашими людьми", - подчеркнул глава российской дипмиссии.

Развитие авиасообщения

Руководителям регионов на Дальнем Востоке России стоит заняться вопросом оживления межрегионального взаимодействия с США, в том числе за счет восстановления авиасообщения с Аляской, заявил Антонов.

"Вторая проблема, которую я вынес для себя - в каждом городе поднимали вопрос о необходимости восстановления авиасообщения между городами Дальнего Востока и Аляской. Назывались Магадан, Хабаровск, Иркутск - те города, с которыми города из Аляски имеют побратимских связи. Мне думается, что надо обратиться к нашим руководителям регионов на Дальнем Востоке и попытаться оживить это межрегиональное взаимодействие, которое, несомненно, даст не только экономический и политический эффект, но, самое главное, будет результативно для улучшения взаимоотношений между нашими народами, в первую очередь между теми жителям Российской Федерации, которые живут на Дальнем Востоке, и теми россиянами, которые, по различным причинам, проживают сегодня на Аляске", - сказал он.

Закрытие российских дипобъектов

2 сентября 2017 года власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. РФ расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.

26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность РФ).