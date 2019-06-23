Путин считает, что возможности Трампа развивать отношения с Россией ограничены

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Возможности президента США Дональда Трампа в развитии отношений с Россией ограничены американской политической системой, хотя многое зависит от политической воли. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой, которое опубликовано на сайта телекомпании.

"Мы видим, что система так устроена, что многие вещи, которые он [Трамп] хотел бы сделать, сделать не представляется возможным. Хотя, конечно, многое зависит от политической воли", - считает Путин.

Глава российского государства отметил, что и Россия, и США заинтересованы в диалоге. Попытки же добиться своих целей силой не увенчаются успехом, полагает он.

"Я не думаю, что кто-то пытается нас в чем-то продавить. Представляется, что все понимают, что это маловероятно", - сказал Путин.

"Но диалог, конечно, нужен", - убежден президент РФ. "У них свое представление о том, как решаются те или другие вопросы, у нас есть свои. Но без диалога найти консенсус невозможно", - заявил Путин. "Поэтому, как только они будут готовы - пожалуйста, мы с удовольствием будем развивать эти отношения", - добавил он.

При этом президент РФ не склонен торопить США в этом вопросе. "Я не знаю, это пускай они сами там решают, нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен диалог - пожалуйста, мы готовы. Не нужен - мы подождем, пока они созреют", - сказал он.