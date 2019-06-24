Бурятские коммунисты выдвинули на пост мэра Улан-Удэ сенатора Мархаева

УЛАН-УДЭ, 24 июня. /ТАСС/. Члены Бурятского регионального отделения (БРО) КПРФ выдвинули на пост мэра Улан-Удэ сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального отделения партии.

"23 июня состоялась отчетно-выборная конференция БРО политической партии КПРФ. Принято решение выдвинуть кандидата на должность мэра города Улан-Удэ Мархаева Вячеслава Михайловича, члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ - представителя от правительства Иркутской области", - говорится в сообщении.

64-летний Мархаев является первым секретарем комитета БРО КПРФ, в 2017 году он был выдвинут кандидатом на пост главы Бурятии, но не смог преодолеть муниципальный фильтр.

Ранее для участия в выборах мэра Улан-Удэ документы в порядке самовыдвижения подал исполняющий обязанности руководителя городской администрации Игорь Шутенков. Выдвижение кандидатов продлится до 15 июля.

Прямые выборы градоначальника пройдут в Улан-Удэ 8 сентября, впервые за 12 лет. После 2007 года была проведена реформа, мэра избирали из числа депутатов горсовета. В декабре 2018 года решением депутатов Народного Хурала Бурятии была упразднена должность сити-менеджера Улан-Удэ, главы муниципальной администрации.

С 2012 года мэром Улан-Удэ был Александр Голков, в феврале 2019 года он подал заявление о досрочной отставке по собственному желанию, депутаты Горсовета отставку приняли.