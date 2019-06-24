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Лавров и глава МИД Мальдив 25 июня подпишут соглашение о взаимной отмене виз

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, первый визит Абдуллы Шахида в Россию состоится по приглашению Москвы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Мальдивской Республики Абдулла Шахид 25 июня в рамках переговоров в Москве подпишут межправительственное соглашение о взаимной отмене виз. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Министры обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, - сообщили в дипведомстве. - В рамках визита планируется подписание соглашения между правительством РФ и правительством Мальдив о взаимной отмене визовых требований для граждан обеих стран".

В министерстве также отметили, что первый визит Шахида в Россию состоится по приглашению российской стороны.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМальдивы
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