Песков заявил, что график Путина 28-29 июня в Осаке будет чрезвычайно насыщенным

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал, что рабочий график российского лидера, который 28-29 июня примет участия в мероприятиях саммита G20 в Осаке, еще верстается, но будет "чрезвычайно насыщенным".

"Мы продолжаем работу над графиком контактов президента, пока больше добавить нечего, - сказал он. - Поездка будет чрезвычайно насыщенная, пятница и суббота будут чрезвычайно насыщены и многосторонними и двусторонними встречами". При этом Песков не стал конкретизировать планы российского лидера встретиться с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Песков не исключил, что на обратном пути из Японии российский лидер может сделать остановку где-либо. "Обратно может быть остановка. Сообщим", - заверил представитель Кремля. Он добавил, что в Осаку Владимир Путин полетит прямым рейсом и не будет заезжать по дороге ни в какие регионы.

Говоря о том, будет ли в ходе российско-японских контактов подписано соглашение о допуске российской курятины на японский рынок, представитель Кремля сказал, что раскрывать детали "чуть-чуть преждевременно". "Я сейчас пока не буду никаких деталей российско-японских контактов выдавать. Работа по подготовке продолжается. Действительно, планируется контакты Путина и [Синдзо] Абэ, и, действительно, планируется подписание ряда документов. Каких? Вы узнаете позже", - заключил он.