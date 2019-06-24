Полпред в ЮФО поручил тщательнее проводить отбор кандидатов к выборам в сентябре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июня. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов поручил организаторам избирательного процесса и правоохранительным органам обеспечить тщательные проверки кандидатур, вносимых на предстоящие 8 сентября выборы в регионах. Об этом он сообщил в понедельник на совете с главами регионов ЮФО.

По словам полпреда, в ряде регионов при выдвижении кандидатов выявляются факты "кумовства и семейственности, клановости и коррупции". "Практика выдвижения кандидатов на выборные должности в регионах свидетельствует о существенных недоработках в кадровом подборе <…> За чистоту кадрового подбора кандидатов должны нести персональную ответственность уполномоченные должностные лица - организаторы избирательного процесса, а также сотрудники правоохранительных органов, - сказал Устинов. - В представительную власть стремятся попасть и преступники. Указанное ставит крест на эффективной внутренней политике и исключает доверие граждан к выборному процессу".

Устинов потребовал разбираться с каждым случаем использования выборного мандата в корыстных целях и наказывать тех, кто "выдвинул преступника в депутаты". "Особенно это касается таких регионов, как Республика Калмыкия, Краснодарского края, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области", - добавил Устинов.

В единый день голосования 8 сентября в ЮФО пройдут выборы глав Астраханской и Волгоградской областей и Калмыкии. Также в этот день будут избирать депутатов парламентов Волгоградской области, Крыма и Севастополя.