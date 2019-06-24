Патрушев: Россия и Израиль выступают единым фронтом в борьбе с героизацией нацизма

ИЕРУСАЛИМ, 24 июня. /ТАСС/. Россия и Израиль выступают единым фронтом в борьбе с героизацией нацизма и попытками переписать историю Второй мировой войны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы выступаем единым фронтом по противодействию героизации нацизма и недопущению переписывания истории. На самом деле это очень важно на перспективу для потомков", - сказал он перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Патрушев также поблагодарил Израиль за поддержку России "по целому ряду направлений, в том числе в ООН".

Секретарь Совета безопасности РФ прибыл с двухдневным визитом в Израиль для переговоров со своим местным коллегой Меиром Бен-Шаббатом и советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.