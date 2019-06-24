{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

Замглавы МИД России и КНДР выступили за усиление координации по Корейскому полуострову

Игорь Моргулов и Им Чхон Иль также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Заместители министров иностранных дел России и КНДР Игорь Моргулов и Им Чхон Иль на консультациях в Москве подчеркнули необходимость усиления координации по решению проблем Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове с акцентом на необходимость уплотнения координации по комплексному урегулированию проблем субрегиона", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Теги
КНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеМоргулов, Игорь Владимирович
Разногласия между РФ и ПАСЕ
Володин назвал обнадеживающими первые шаги ПАСЕ в ходе летней сессии
Спикер Госдумы отметил, что нужно дождаться решения по принятию резолюции о равноправии делегаций
Читать полностью