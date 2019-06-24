Замглавы МИД России и КНДР выступили за усиление координации по Корейскому полуострову

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Заместители министров иностранных дел России и КНДР Игорь Моргулов и Им Чхон Иль на консультациях в Москве подчеркнули необходимость усиления координации по решению проблем Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове с акцентом на необходимость уплотнения координации по комплексному урегулированию проблем субрегиона", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.