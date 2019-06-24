Козак назвал "криминальным" правление ушедшей в оппозицию Демпартии Молдавии

КИШИНЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак назвал "криминальным" правление ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдовы (ДПМ). Об этом он заявил на брифинге по итогам состоявшейся в понедельник в Кишиневе встречи с президентом страны Игорем Додоном.

"Конечно, это внутреннее дело вашей страны, но наша позиция состояла в том, что Молдова была захвачена криминалом. Мы в этом убедились, и новое правительство республики еще раз в этом убеждается. Мы удовлетворены тем, что криминал, который оккупировал в последние годы республику и является причиной замороженности молдо-российских отношений, покинул страну. Думаю, этому рады подавляющее большинство людей в Молдове", - сказал Козак.

Козак в Кишиневе проведет встречи с председателем парламента Зинаидой Гречаный, премьер-министром Майей Санду, другими представителями руководства страны.

Кризис в Молдавии обострился 8 июня, когда поддерживающая Додона Партия социалистов Республики Молдова договорилась с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет ДПМ во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком. Спикером парламента избрали лидера социалистов Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Санду, которая является одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд, который объявил все эти решения незаконными и обязал главу республики распустить парламент. Однако после того, как ЕС, Россия и США поддержали парламент и новое правительство, прежний кабинет Павла Филипа ушел в отставку, ДПМ перешла в оппозицию, а Плахотнюк уехал из страны и покинул пост лидера партии.