Лавров: США продвигают келейные идеи по палестино-израильскому урегулированию

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россия и Египет озабочены стремлением США продвигать келейные идеи по палестино-израильскому урегулированию. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-египетских переговоров глав МИД и Минобороны РФ и Египта в формате "2+2".

"Особое внимание уделили арабо-израильскому конфликту. Приветствовали конструктивную роль Египта в деле поиска путей восстановления палестинского единства, - подчеркнул глава российской дипломатии. - Выразили озабоченность попытками США продвигать келейно разработанные идеи, которые подразумевают отказ от принципа двухгосударственного решения палестинской проблемы, отход от международно-правовой базы урегулирования включая резолюции ООН, мадридские принципы, арабскую мирную инициативу".

"Россия и Египет подтвердили приверженность этим базовым документам", - добавил Лавров.