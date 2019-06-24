Медведев заявил о важности диалога для разрешения ситуации вокруг Ирана

ГАВР /Франция/, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что обсудил с французским коллегой Эдуаром Филиппом возможные совместные шаги Москвы и Парижа по снижению напряжения вокруг Ирана после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий.

"В этих условиях очень важно сохранить контакты и взаимопонимание, возможности обмениваться позициями для того, чтобы не допустить прямого взрыва на Ближнем Востоке", - сказал председатель российского правительства на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Франции.

Глава кабинета министров РФ отметил, что тема Ирана обсуждалась на нынешних переговорах с Филиппом.

"Мы коснулись международных отношений, это касается и вопросов, которые сегодня существуют вокруг Ирана, той напряженности, которая в настоящий момент существует, и крайне неблагоприятного фона, который в настоящий момент существует в целом в регионе", - констатировал Медведев. По его словам, стороны "обсудили, что можно было бы сделать для того, чтобы постараться это напряжение убрать". "Совершенно понятно, что в значительной степени это связано с решениями выйти из известной сделки [Совместного всеобъемлющего плана действий], которые были предприняты Соединенными Штатами Америки", - добавил российский премьер.