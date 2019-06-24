Глава избиркома Петербурга дал сутки муниципалитетам для предоставления данных о выборах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко дал распоряжение руководителям территориальных комиссий взять под жесткий контроль соблюдение избиркомами муниципальных образований принятых решений о процедуре назначения выборов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе горизбиркома в понедельник, через сутки все данные о выборах в муниципальных образованиях города должны быть у избирательной комиссии Петербурга.

"Нужно навести порядок и вывести избирательную кампанию в штатный режим. Все документы должны быть представлены в горизбирком. Даю всем сутки", - приводит слова председателя горизбиркома Миненко пресс-служба.

В избирательной комиссии отметили, что к защите избирательных прав будут подключены правоохранительные органы. Решения избиркома также должны жестко контролировать территориальные комиссии.

"Председатели территориальных избирательных комиссии доложили о ходе подготовки всех 109 муниципальных избирательных кампаний, запланированных на 8 сентября. В абсолютном большинстве подготовка к выборам ведется открыто, с соблюдением всех процедур. Действия и бездействие некоторых муниципальных советов и избирательных комиссий муниципальных образований привели к нарушениям избирательных прав, прежде всего пассивного избирательного права потенциальных кандидатов. Всего поступило более 200 обращений о нарушении законодательства о выборах, в том числе по всего по трем муниципальным образованиям (Сампсониевское, Сосновское, Сергиевское) поступила четверть из этих обращений. Обращения оперативно рассматриваются", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Санкт-Петербурга обязала избиркомы муниципальных образований (ИКМО) работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости - организовать работу в нерабочие часы по будням. Горизбирком также намерен через суд привлекать к административной ответственности представителей ИКМО города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. Комиссия уже обратилась в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов. Одним из поводов для обращения стал прецедент в муниципальном образовании Сосновское, где, по данным горзибиркома, решение о назначении выборов было принято 10 июня и тогда же опубликовано в СМИ, но в избирательную комиссию данная информация поступила только 15 июня.

Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге пройдут 8 сентября - в единый день голосования, как и выборы губернатора. Этап выдвижения в кандидаты на должность главы города завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть "муниципальный фильтр" - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.